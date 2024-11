Delonte West è stato di nuovo arrestato: la situazione dell’ex NBA

Ormai, a intervalli di qualche mese, gli arresti di Delonte West non si contano nemmeno più. L’ex giocatore NBA, che oggi ha 41 anni, continua a vivere in condizioni precarie, spesso per strada, e a commettere reati minori che gli costano il carcere, almeno per qualche giorno. In questo caso West è stato arrestato il 2 novembre scorso dal Fairfax County Police Department, in Virginia, per essere andato in un’area nella quale gli era stato vietato l’ingresso per i precedenti problemi con la legge.

West è stato arrestato e rilasciato il giorno dopo dietro pagamento di una cauzione da 1.000 dollari. Il processo è previsto per gennaio.

L’ex giocatore di Boston Celtics, Cleveland Cavaliers e Dallas Mavericks qualche anno fa aveva catturato parecchia attenzione per le condizioni fatiscenti in cui viveva, per strada, nonostante nella sua carriera NBA avesse guadagnato oltre 16 milioni di dollari. Mark Cuban, miliardario proprietario dei Mavericks, aveva provato ad aiutarlo prendendosene carico direttamente e pagandogli una clinica di riabilitazione. Sebbene per qualche mese questo percorso era sembrato produrre i frutti sperati, alla fine Delonte ha lasciato la comunità ed è tornato alla quotidianità di strada. West ha anche problemi di salute mentale seri: soffre di bipolarismo, diagnosticatogli quando ancora giocava in NBA. Il giocatore era stato arrestato già durante la sua carriera, i problemi con la legge però sono aumentati in maniera direttamente proporzionale alle condizioni di disagio in cui ormai vive.

A luglio scorso, l’ultimo arresto di cui si aveva notizia prima di quello del 2 novembre, era stato fermato per aver violato la libertà vigilata e aver resistito agli agenti. In quel caso aveva destato ancora più preoccupazione in quanto West aveva perso conoscenza ed era stato trasportato d’urgenza in ospedale.