DeMar DeRozan firma con i Denver Nuggets

I Denver Nuggets hanno appena perso Peyton Watson, restricted free agent che per ragioni salariali è stato ceduto nei giorni scorsi ai Cleveland Cavaliers: in cambio la franchigia ha ottenuto una scelta del primo turno 2031 e una del secondo turno 2032. Watson era un pezzo importante dei Nuggets, che però Denver non si poteva permettere di rinnovare alle cifre che il giocatore avrebbe voluto. Per sostituirlo, almeno numericamente, i Nuggets sono corsi ai ripari ingaggiando DeMar DeRozan, che il mese scorso aveva ricevuto il buyout da Sacramento diventando free agent.
DeRozan arriverà con un annuale a 3.9 milioni di dollari, aggiungendo un’arma offensiva di fianco a Jokic e Murray. Il veterano, 37 anni, arriva da una stagione da 18.4 punti di media ai Kings.
BREAKING: Six-time NBA All-Star DeMar DeRozan has agreed to sign with the Denver Nuggets on a one-year, $3.9 million deal, sources tell ESPN. pic.twitter.com/mGiCIcKtq1
— Shams Charania (@ShamsCharania) August 21, 2026
- Tacko Fall torna in NBA, ma per ora solo per il training camp - 2 Settembre 2026
- La Spagna va al tappeto anche in Grecia: ora la qualificazione al Mondiale non è scontata - 1 Settembre 2026
- BC Roma, già il primo forfait: risoluzione consensuale con Jesse Edwards - 31 Agosto 2026