DeMar DeRozan firma con i Denver Nuggets

I Denver Nuggets hanno appena perso Peyton Watson, restricted free agent che per ragioni salariali è stato ceduto nei giorni scorsi ai Cleveland Cavaliers: in cambio la franchigia ha ottenuto una scelta del primo turno 2031 e una del secondo turno 2032. Watson era un pezzo importante dei Nuggets, che però Denver non si poteva permettere di rinnovare alle cifre che il giocatore avrebbe voluto. Per sostituirlo, almeno numericamente, i Nuggets sono corsi ai ripari ingaggiando DeMar DeRozan, che il mese scorso aveva ricevuto il buyout da Sacramento diventando free agent.

DeRozan arriverà con un annuale a 3.9 milioni di dollari, aggiungendo un’arma offensiva di fianco a Jokic e Murray. Il veterano, 37 anni, arriva da una stagione da 18.4 punti di media ai Kings.