Valerio Bianchini: “Due squadre a Roma? Una farà NBA Europe, l’altra in EuroLega restando nella Capitale”

Valerio Bianchini è una delle figure di spicco della nuova BC Roma, una sorta di portavoce e consulente del nuovo club, forte di ciò che il tecnico 83enne ha rappresentato per la Capitale, essendo stato coach della Virtus Roma dal 1982 al 1985, dal 1989 al 1991 e poi ancora nel 1999, vincendo uno Scudetto, una Coppa dei Campioni e una Coppa Intercontinentale. In questi primi giorni di vita del progetto romano, visto che il raduno è partito un paio di giorni fa con il roster completo, Bianchini è stato intervistato dall’ufficio stampa giallorosso su alcuni temi molto importanti per il futuro.

Il più importante è stato sicuramente il proseguo di questa avventura in convivenza con l’altra squadra romana in Serie A, la Maxima Roma, che come la BC Roma punta a partecipare a NBA Europe. Ieri Ettore Messina, esterno ai due progetti, aveva previsto che la squadra che non parteciperà a NBA Roma “si brucerà un pochino”, facendo temere la possibile scomparsa del club o il trasferimento in un’altra città. Non secondo Bianchini, che ha fatto l’esempio calcistico: “Roma è abituata a due realtà. Roma e Lazio. Il risultato è stato che hanno infiammato l’intera città. La passione per il calcio si è raddoppiata, ha invaso tutta la città. Penso sia un fatto positivo. Questa competizione se ci sarà raddoppierà l’interesse della città per il basket. Sono convinto che qualunque squadra andrà in NBA Europe, l’altra farà l’EuroLega. E comunque resterà a Roma, aumenterà la possibilità di diffondere il basket come secondo sport dopo il calcio“.

Sul progetto BC Roma di Donnie Nelson: “Nelson vuole portare un contributo alla città. Non è soltanto legato a NBA Europe. Roma ha 3-4 milioni di abitanti, ma esce poco. C’è grande attività delle giovanili, manca però il riferimento. Non abbiamo giocatori del Lazio in Nazionale. C’è una grande miniera, e ora abbiamo possibilità di trovare delle pepite in questa miniera. Stiamo iniziando ora, per mettere presidi nella città. Soprattutto nelle periferie”.