DeMarcus Cousins DOMINA: MVP e campionato coi Taiwan Beer Leopards

DeMarcus Cousins sta continuando a dimostrare di essere ancora oggi un ottimo giocatore per la lega di Taiwan, avendo vinto il campionato della T1 League 2023-24 con i Taiwan Beer Leopards e portando a casa anche il premio di MVP delle finali.

Il centro ha realizzato una mostruosa doppia-doppia da 24 punti e 24 rimbalzi nella partita che ha permesso alla formazione di Taoyuan di festeggiare la vittoria della T1. Cousins, soprannominato “Boogie”, si è riunito alla squadra taiwanese nel 2024 dopo una breve parentesi nel dicembre 2023.

Nel febbraio 2024 ha annunciato che non avrebbe cercato altri contratti NBA e si sarebbe concentrato sul suo periodo a Taiwan. Durante i suoi giorni con i Taiwan Beer Leopards, Cousins è stato nominato “Giocatore più popolare dell’anno” per la stagione 2023-24. E ci mancherebbe, se non lui, chi?

Stiamo a vedere se questa vittoria e se le prestazioni a Taiwan di DeMarcus Cousins gli daranno un’ultimissima possibilità in NBA, anche se ci sembra davvero difficile per come sta ragionando la Lega ultimamente.

Mai dire mai ma è più probabile vederlo un altro anno in un’altra Lega esotica, piuttosto che in NBA. Chissà cosa sarebbe in coppa con Dwight Howard a Taiwan o a Puerto Rico...

