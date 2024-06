Pozzecco continuerà a guidare l’Italbasket dopo il Pre-Olimpico?

Gianni Petrucci, attuale Presidente della FIP e candidato per un altro mandato nonostante il brutto incidente d’auto accadutogli qualche settimane, ha rivelato a La Gazzetta dello Sport che, se fosse per lui, confermerebbe Gianmarco Pozzecco alla guida dell’Italbasket a prescindere dal risultato di San Juan de Puerto Rico:

“Pozzecco gode della mia fiducia, per me deve restare. E ovviamente il suo futuro non è vincolato al risultato del Pre-Olimpico. Sul full time lo sapete come la penso, ma lui nei mesi scorsi è stato bravo a convincermi a farlo andare all’ASVEL. Poi è tornato a tempo pieno, meglio così”.

Onestamente l’Italbasket sotto Pozzecco ha fatto più che bene. A EuroBasket 2022 è andata a due liberi di Simone Fontecchio dal tornare alle semifinali, mentre al Mondiale, se non avesse incontrato Team USA, probabilmente sarebbe arrivata in semifinale. In entrambi i tornei ha battuto la Serbia, nel primo eliminandola e nel secondo obbligandola a un cammino – teoricamente – più complesso che l’ha portata comunque all’argento mondiale.

Stiamo a vedere cosa accadrà tra un mese esatto ma di certo il Poz non può essere criticato per quello che ha fatto finora, vediamo però se non sarà lui a decidere di provare a tornare full time ad allenare una squadra.

