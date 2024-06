Italbasket, Danilo Gallinari ha detto di sì per il Pre-Olimpico?

L’estate azzurra inizierà tra non molto. Ma diciamo che per il momento è stato un azzurro sbiadito a causa dei tantissimi infortuni che sono occorsi a titolari o quasi, vedi Simone Fontecchio, Gabriele Procida e Matteo Spagnolo. Uno dei dubbi dell’Italbasket era il sì o il no di Danilo Gallinari. Secondo quanto riportato da Mario Canfora su La Gazzetta dello Sport, il classe 1988 accetterà la convocazione e tornerà a giocare con l’Italbasket quasi 2 anni dopo la rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro.

La presenza di Danilo Gallinari con l’Italbasket al Pre-Olimpico di San Juan de Puerto Rico sposta e non poco. In primis perché sarebbe il giocatore più esperto in mezzo a una Nazionale con il solo Nik Melli ad aver militato in NBA, vista l’assenza di Fontecchio e il quasi certo forfait di Marco Belinelli. In secondo luogo perché anagraficamente nessuno sarà più anziano di lui, a meno di una convocazione del Beli che però, come dicevamo poco sopra, riteniamo assai improbabile.

Danilo Gallinari permetterà all’Italbasket di avere un centro – ruolo che ormai ricopre anche in NBA – con grande possibilità di tiro, e quindi di allargare il campo, e con una qualità innata di subire falli e andare in lunetta. In partite tirate, punto a punto, questo potrebbe fare la differenza.

Stiamo a vedere se il Gallo tornerà a cantare come fece circa una decina di anni fa, nel 2015, durante quella meravigliosa parentesi berlinese a Eurobasket con “La Nazionale più forte di sempre”.

