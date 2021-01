DeMarcus Cousins e John Wall criticano duramente il protocollo anti-Covid della NBA

DeMarcus Cousins e John Wall sono riusciti finalmente a fare il loro esordio con la maglia di Houston, aiutando i Rockets a conquistare il primo successo stagionale nel match contro i Sacramento Kings.

I due, infatti, erano stati sottoposti dalla NBA a una settimana di quarantena per essere venuti a contatto con un compagno di squadra, il rookie Kenyon Martin Jr, mentre si facevano tagliare i capelli insieme proprio in casa di Wall.

Al termine della sfida con i Kings entrambi hanno risposto alle domande dei cronisti, criticando pesantemente il protocollo ideato dalla NBA che fra qualche giorno impiegherà un nuovo dispositivo.

“Ero molto arrabbiato, ero furioso – ha detto Wall parlando dello stop che gli è stato imposto -, io non ho fatto nulla di male. Ho preferito tagliarmi i capelli in casa invece di uscire proprio per evitare di incontrare gente, poi sono risultato negativo a 5 test, neanche il barbiere è stato contagiato. È stato davvero frustrante“.

Altrettanto netta la presa di posizione di Cousins: “Ero felicissimo di restare a casa – ha detto ironicamente Boogie -, non è facile stare sette giorni senza fare nulla, specialmente per un atleta professionista. Passare dalla completa inattività al ritmo di un allenamento o di una partita è molto complicato però abbiamo dovuto sopportare questa stupidaggine e abbiamo cercato di trarne degli aspetti positivi”.

Il basket è una malattia di famiglia. Diplomato al liceo classico all’ombra delle millenarie mura ciclopiche di Alatri, nel cuore della Ciociaria, poi laureato in lingue presso l’Università di Roma Tor Vergata e successivamente studente del master “Comunicare lo Sport” della Cattolica a Milano.

Sono giornalista pubblicista, istruttore minibasket e (quasi ex) playmaker, sono stato responsabile marketing e comunicazione del Basket Ferentino (A2). A Novembre del 2017 sono diventato direttore responsabile di BasketUniverso.