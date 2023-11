Secondo quanto hanno riferito alcune fonti a BasketNews, il quattro volte All-Star NBA, DeMarcus Cousins, è sempre più vicino al ritorno in campo e lo dovrebbe fare in Cina. L’ex big man dei Sacramento Kings piace fortemente a una squadra del campionato cinese.

Un’altra fonte ha detto a BasketNews che ci si aspetta che un accordo venga finalizzato al più presto. DeMarcus Cousins ha già visitato la Cina di recente per una serie di eventi promozionali e le trattative si sono intensificate da quando è arrivato nel Paese.

Nell’aprile di quest’anno, Cousins ha firmato un contratto di breve durata in Porto Rico, dove ha giocato per i Guaynabo Mets, con una media di 20,4 punti, 11 rimbalzi e 4,5 assist a partita.

L’ultima esperienza NBA di Cousins è stata con i Denver Nuggets di Nikola Jokic e Jamal Murray nella stagione 2021-2022, dove ha registrato una media di 9 punti e 5,5 rimbalzi in 31 partite.

Stiamo a vedere se Boogie Cousins continuerà la sua avventura da pro in Cina, abbandonando in maniera più o meno definitiva il sogno di tornare a giocare in NBA, oppure ci saranno altri sviluppi a riguardo.

