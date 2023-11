Il derby di EL è di Bologna che la spunta nel finale contro Milano

VIRTUS BOLOGNA 86 – OLIMPIA MILANO 79

(21-26; 24-14; 20-23; 21-16)

Alla Virtus Segafredo Arena va in scena l’attesissimo derby di Eurolega tra Virtus Bologna e Olimpia Milano. I padroni di casa arrivano al match con 5 vittorie e 2 sconfitta in EL mentre l’Olimpia Milano, nonostante la vittoria con il Valencia, vive un momento di difficoltà interna, dopo la definitiva rinuncia a Pangos.

Avvio molto intenso da entrambe le parti, con le squadre che attaccano bene il canestro: per la Virtus si scrivono immediatamente Belinelli e Cordinier mentre Shields trascina i suoi con Melli. L’Olimpia tocca il +6 con Hines nonostante il contributo di Abass. La prima frazione si chiude 21-26. Dobric dà alla Virtus la spinta sperata, sia in attacco che in difesa, impattando il match. Lo risponde ma Abass è on fire e piazza due triple che valgono il vantaggio di Bologna. Il secondo quarto termina 45-40.

L’Olimpia Milano riparte forte con Voigtmann e Mirotic, rimettendo il naso avanti. Shengelia prova a trascinare la Virtus ma Lo e Melli rispondono energicamente. Hackett si accende e con lui Mirotic e Shields. La partita fatica a trovare un padrone e le squadre continuano a scambiarsi lo scettro del match. Il terzo periodo si chiude 65-63. Nell’ultimo quarto le difficoltà offensive di Milano emergono più chiaramente e Lundberg ne approfitta per segnare il +7. Shengelia prova a dare il colpo di coda ma salgono in cattedra Voigtmann, Mirotic e Shields che segnano il -2 a 1’17” dalla fine. Lundberg piazza una tripla pesantissima, poi Lo sbaglia e i punti di ritardo tornano 7 con il cronometro a favore di Bologna. Termina 86-79.

TABELLINI:

VIRTUS BOLOGNA: Cordinier 8, Lundberg 19, Belinelli 8, Pajola, Smith 2, Dobric 8, Mascolo n.e., Cacok 1, Shengelia 14, Hackett 10, Dunston 2, Abass 14.

Coach Banchi

OLIMPIA MILANO: Lo 13, Poythress, Bortolani n.e,, Tonut, Melli 10, Ricci, Flaccadori, Hall, Shields 21, Mirotic 16, Hines 8, Voigtmann 11.

Coach Messina

Clicca qui per il boxscore completo