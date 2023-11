Kuzma, che figuraccia! Lascia Washington in 4vs5 e ne causa la sconfitta

Gli Washington Wizards in questo inizio di stagione sono una delle peggiori squadre NBA. Ieri notte contro Toronto è arrivata la terza sconfitta consecutiva e l’ottava in 10 gare fin qui disputate. Stavolta però il KO è stato rocambolesco, dal momento che a soli 5′ dalla fine Washington era avanti di 10 punti ed era stata anche a +23 nel corso del terzo quarto. Negli ultimi minuti però è successo di tutto, compreso un parziale di 16-0 da parte dei Raptors per chiudere la partita. Parte della colpa, anche gran parte a dire la verità, è di Kyle Kuzma. L’ala, che fino a quel momento aveva segnato 34 punti, si è infatti distratta per tornare verso la panchina chiedendo che il proprio allenatore chiamasse challenge per l’assegnazione della rimessa.

Mentre Kuzma era impegnato a parlare con Wes Unsled, Siakam ha battuto la rimessa e i Raptors hanno facilmente segnato il -8 in 5vs4. L’inerzia a quel punto era passata tutta dalla parte dei Raptors, che hanno alla fine vinto l’incontro 107-111.