Ousmane Dembélé, esterno d’attacco dell’FC Barcelona, ha realizzato una doppietta questa notte nell’amichevole americana giocata al Cotton Bowl Stadium di Dallas contro la Juventus. E cosa c’entra con il basket? L’esultanza. Infatti Dembélé, che ha appena rinnovato il proprio contratto con i blaugrana, ha esultato in entrambe le circostanze facendo la Night Night celebration di Steph Curry.

Qui di seguito il collage realizzato proprio dagli spagnoli:

La celebration del fenomeno dei Golden State Warriors è diventata famosa durante le Finals NBA, dove hanno battuto i Boston Celtics per 4 a 2. Curry ha iniziato a farla durante un match e immediatamente è diventata virale in tutto al mondo grazie ai social.

Naturalmente questa particolare esultanza non è passata inosservata nemmeno agli occhi di Steph Curry che ha ripreso il post e ha così commentato:

Tantissimi giocatori appassionati di basket – e in particolar modo di NBA – hanno iniziato a festeggiare le proprie marcature in questo modo. Naturalmente si è trattata anche di una mossa di marketing strategica da parte di Dembélé perché l’esultanza alla Curry è stata fatta in America, in particolar modo a Dallas, una città che vive di sport e di basket, in particolar modo. Questo ha naturalmente incrementato la visibilità del match e del francese.

Alla fine l’amichevole è terminata con un pareggio, alla doppietta di Dembélé ha risposto lo juventino Moise Kean, anch’egli grande appassionato di NBA e in generale della culture americana.

