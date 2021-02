Derrick Rose torna a New York: ecco cosa ottiene in cambio Detroit

I New York Knicks e i Detroit Pistons hanno concordato uno scambio che riporterà Derrick Rose nella Grande Mela. Inoltre è stato rivelato che i Knicks manderanno ai Pistons una scelta del secondo round (attualmente la numero 40) nel Draft NBA del 2021, secondo James L. Edwards di The Athletic.

Vedendo che i Pistons non sono neanche lontanamente vicini a essere una squadra da playoff nella Eastern Conference, stanno iniziando a sbarazzarsi dei giocatori veterani nella speranza di ottenere giocatori più giovani e scelte al Draft. I Knicks sono in linea per essere un partner commerciale interessante perché ha bisogno di veterani nel proprio roster. Dopo lo scambio di Rose, Detroit sta dimostrando che ha tutta l’intenzione di costruire per il futuro.

Classe 1996. Collaboratore per BasketUniverso dal 31 marzo 2014. Laureato in Scienze Umanistiche per la Comunicazione presso l’Università Statale di Milano. Innamorato dello sport e delle sue storie, con una predilezione per la pallacanestro e il calcio.