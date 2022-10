Dikembe Mutombo ha iniziato le cure per un tumore al cervello

Poco fa la NBA ha dato una notizia che nessuno si sarebbe aspettato e soprattutto che nessuno avrebbe mai voluto ricevere. Dikembe Mutombo è stato diagnosticato con un tumore al cervello ed ha iniziato le cure.

Mutombo, 56 anni, è uno dei migliori centri difensivi della storia NBA. Hall of Famer, 4 volte Difensore dell’Anno e ambasciatore NBA negli ultimi anni. La Lega ha fatto i propri auguri di guarigione a Mutombo, diventato iconico col suo “no” fatto con il dito dopo ogni stoppata.

The following was released by the NBA. pic.twitter.com/LdK0EuwK7o

— NBA Communications (@NBAPR) October 15, 2022