Tutto alle spalle, Jordan Poole rinnova con Golden State a cifre pazzesche

Jordan Poole resterà ai Golden State Warriors. Il litigio con Draymond Green dei giorni scorsi non ha minato le trattative per il rinnovo, che il giocatore firmerà in queste ore. I dettagli comunque sono già noti: 4 anni di contratto e 140 milioni di dollari complessivi. Non male per Poole, scelto con la 28° chiamata al Draft nel 2019 e rimasto ai margini per le prime due stagioni. Poi la definitiva esplosione l’anno scorso, con 18.5 punti di media e il ruolo-chiave nella vittoria dell’anello NBA.

Golden State Warriors guard Jordan Poole is finalizing a four-year, $140 million contract extension, his agents Drew Morrison and Austin Brown of CAA Sports tell ESPN. Sides are completing final details today and formal agreement expected soon. pic.twitter.com/hIP8MaOhzp — Adrian Wojnarowski (@wojespn) October 15, 2022

Con l’età media degli Warriors che avanza, Poole rappresenta quindi il futuro della franchigia. Da molti il giocatore, 23 anni, è visto come il degno erede di Steph Curry.