Dimitris Giannakopoulos, quante EuroLeghe di fila vuole vincere col Panathinaikos?

Dimitris Giannakopoulos è stato ospite del primo episodio del podcast Best of Class sul canale YouTube di Skweek, dove ha dichiarato che il suo sogno è vedere il Panathinaikos Aktor Atene vincere 5 trofei consecutivi in EuroLeague.

“Come ho detto a Ergin Ataman quando abbiamo deciso di lavorare insieme, il mio sogno è quello di vincere 5 trofei consecutivi in EuroLega. Ad oggi la Jugoplastika ne ha vinti 3, spero che riusciremo a farne 5 di fila”.

Dimitris Giannakopoulos ha affermato di essere sicuro che il Panathinaikos avrebbe vinto l’EuroLeague la scorsa stagione, quindi gli è stato chiesto quali fossero le aspettative per il prossimo anno.

“Ho una casa in un posto che credo sia la Terra degli Dei, e mi siedo lì e vedo il futuro, per quanto possa sembrare strano o divertente, quest’anno ho visto che raggiungeremo sicuramente le finali, ma questa volta dovremo fare qualche altro tipo di magia per vincerle”.

Giannakopoulos afferma inoltre di aver ricominciato a guardare l’NBA grazie a Nikola Jokic, e che firmerebbe se ne avesse la possibilità.

“Tra i giocatori attivi che vorrei firmare, Nikola Jokic. Mi piace guardarlo, ho smesso di guardare l’NBA dopo Michael Jordan e ho ricominciato grazie a Nikola Jokic. È il mio giocatore preferito di tutti i tempi, non credo nell’atletismo, credo nel cervello, e per questo motivo mi sarebbe piaciuto firmare anche Milos Teodosic, sempre per il cervello”.