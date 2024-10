6 giocatori e il coach dell’Hapoel Tel Aviv non tornano in Israele dopo la gara di EuroCup perché spaventati dalla guerra

L’Hapoel Shlomo Tel Aviv ha aggiornato ufficialmente lo status della squadra. Dopo aver sconfitto i Wolves Twinsbet all’Arena Samokov ed essersi portati sull’1-1 nel Gruppo A della Regular Season della BKT EuroCup martedì, sul volo di ritorno in Israele non ci saranno coach Stefanos Dedas e i giocatori Braian Angola, Marcus Foster, Ish Wainright, Bruno Caboclo, Ben Bentil e Johnathan Motley a causa della situazione di sicurezza. Rimarranno invece a Sofia e si riuniranno ai loro compagni di squadra a Belgrado per la gara del girone 3 della prossima settimana contro il Besiktas Fibabanka all’Aleksandar Nikolic Hall.

I restanti giocatori stranieri, Patrick Beverley e Joe Ragland, prenderanno il volo per Israele via Larnaca insieme alla parte nazionale della squadra più tardi, mercoledì.

Considerando gli acquisti estivi, la squadra dell’Hapoel Tel Aviv è stata subito etichettata come la favorita per vincere la seconda competizione ECA di basket e guadagnarsi un posto nell’edizione 2025-26 della Turkish Airlines EuroLeague. La stagione regolare dell’EuroCup consiste in 18 partite attraverso un calendario a doppio turno, che dura fino a febbraio.

Le prime due classificate passano direttamente ai quarti di finale, mentre le squadre classificate tra il terzo e il sesto posto accedono agli ottavi di finale. Entrambe le fasi della postseason si disputeranno in un formato a eliminazione singola. Tuttavia, per le Semifinali e le Finali subentreranno le serie al meglio delle tre partite.