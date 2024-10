Dikembe Mutombo, il ricordo di LeBron James: “Mi fratturò la faccia il giorno del mio compleanno”

Il mondo NBA è stato colpito in questi giorni dalla scomparsa di Dikembe Mutombo, un gigante non solo sul parquet, ma anche fuori dal campo. Tra i tanti tributi, quello di LeBron James durante il Media Day è probabilmente stato il più originale. La superstar dei Los Angeles Lakers ha condiviso un episodio personale, ricordando con affetto e ironia un incontro con il leggendario centro congolese in campo in uno dei suoi primi anni in NBA.

“Il ricordo più significativo che ho di Dikembe Mutombo? Mi ha fratturato il viso con una gomitata, il giorno del mio compleanno, a Cleveland. Non ho mai avuto modo di dirglielo. Non ricordo esattamente quanti anni avessi” ha raccontato James.

LeBron ha proseguito raccontando l’episodio accaduto durante il suo primo periodo ai Cleveland Cavaliers, mentre Mutombo giocava per i Rockets: “Era a Houston, potete controllare. Sono andato a canestro e ho ricevuto una delle sue famose gomitate. Chi conosce Dikembe sa che quelle gomitate non sono piacevoli. Mi ha fratturato il viso e quella sera sono finito in ospedale. Ho dovuto indossare una maschera per un po’ di tempo dopo quell’episodio”.

Con un mix di umorismo e nostalgia, LeBron ha voluto così rendere omaggio a Mutombo, ricordando il suo stile di gioco fisico, ma anche il rispetto e l’influenza che ha lasciato su tutta la Lega.