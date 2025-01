Dinamo Sassari, Massimo Bulleri resterà fino a fine stagione?

La Dinamo Sassari ha deciso di puntare su Massimo Bulleri come head coach fino al termine della stagione 2024/25. La notizia, riportata da Superbasket, conferma la fiducia del club sardo nel tecnico di Cecina, che aveva assunto il ruolo ad interim dopo l’esonero di Nenad Markovic.

Bulleri, inizialmente in panchina come assistente, ha saputo conquistare la dirigenza della Dinamo grazie al suo lavoro nelle ultime settimane, dimostrando di essere pronto per guidare la squadra in una fase delicata della stagione. La firma ufficiale del contratto come capo allenatore avverrà venerdì, sancendo definitivamente il suo nuovo incarico.

Massimo Bulleri guiderà la @dinamo_sassari fino al termine della stagione 2024/25. Il coach di Cecina, oggi in panchina col contratto da vice dopo l'esonero di Nenad Markovic, ha ricevuto il mandato definitivo dal club sardo, che venerdì lo tessererà come head coach. — SUPERBASKET (@Superbasket_it) January 19, 2025

Un nuovo capitolo per il tecnico toscano

Per Bulleri, questa rappresenta un’opportunità importante per consolidarsi come head coach di alto livello. Dopo un’esperienza significativa come giocatore e gli inizi della carriera da allenatore, Sassari gli offre una panchina prestigiosa, dove potrà dimostrare le sue capacità in un campionato competitivo come la Serie A.

La scelta della Dinamo

Con la nomina di Bulleri, la Dinamo Sassari conferma la volontà di dare continuità al progetto tecnico, affidandosi a una figura che conosce già l’ambiente e il gruppo. La fiducia della società è un segnale chiaro per i giocatori e i tifosi, che sperano in una ripresa dopo un inizio di stagione altalenante.

