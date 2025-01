“È come Michael Jordan in Turchia”: Udoka su Alperen Sengun

Gli Houston Rockets continuano a sorprendere nella Western Conference, con una convincente vittoria contro i Portland Trail Blazers. Protagonista assoluto della serata è stato Alperen Sengun, giovane talento turco che ha firmato un’altra prestazione maiuscola, registrando una doppia doppia che conferma il suo straordinario momento di forma.

A margine della partita, il coach dei Rockets Ime Udoka ha elogiato Sengun, rispondendo a una domanda sull’aumento di attenzione mediatica e di pressione attorno al giovane centro:

“Per la maggior parte del tempo, penso che gestisca tutto bene. Secondo i miei assistenti che hanno lavorato con lui durante l’estate, in Turchia è considerato come Michael Jordan. Affronta molta più attenzione quando torna a casa, quindi ormai è abituato a questo”.

Ime Udoka said Alperen Sengun is "Michael Jordan in Turkey" based on what his assistant coaches told him after walking around with him there in the summer. pic.twitter.com/cxO9pDB5IM

