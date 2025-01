Orzinuovi, Sacchetti avvistato con il Presidente Mascio a Torino

La Gruppo Mascio Orzinuovi potrebbe essere vicino a un clamoroso cambio di guida tecnica con Meo Sacchetto in pole. Durante la gara di ieri a Torino, che ha visto i padroni di casa superare nettamente Orzinuovi con il punteggio di 96 a 69, sugli spalti è stato avvistato Meo Sacchetti, ex commissario tecnico della Nazionale italiana e figura storica del basket tricolore.

Sacchetti era in compagnia del Presidente di Orzinuovi, Stefano Mascio, alimentando voci e speculazioni sul possibile arrivo del coach sulla panchina del club lombardo. La sconfitta subita contro Torino, oltre alle difficoltà recenti in campionato, potrebbe spingere la dirigenza a valutare un cambio al timone per rilanciare le ambizioni stagionali della squadra.

Un profilo di spessore per una nuova fase

Meo Sacchetti rappresenterebbe un colpo di assoluto rilievo per Orzinuovi. Con una carriera costellata di successi sia da giocatore che da allenatore, il tecnico vanta tra i suoi traguardi più recenti la qualificazione dell’Italia ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, un risultato che mancava dal 2004. Inoltre, Sacchetti è stato il protagonista del miracolo della Dinamo Sassari, con cui ha conquistato uno storico scudetto, due Coppe Italia e una Supercoppa Italiana.

Un arrivo di Sacchetti potrebbe portare non solo esperienza e leadership, ma anche un gioco spettacolare e offensivo, caratteristiche che hanno sempre contraddistinto le sue squadre.

Un momento delicato per Orzinuovi

La pesante sconfitta contro Torino evidenzia le difficoltà attuali di Orzinuovi. La dirigenza sembra determinata a invertire la rotta, e l’eventuale ingaggio di un allenatore del calibro di Sacchetti dimostrerebbe la volontà di rilanciare il progetto con ambizioni più alte. Coach Simone Bianchi potrebbe non essere esonerato ma downgradato al livello di vice, lui che lo è già stato di Sacchetti ai tempi di Cremona e che lo era di Franco Ciani proprio alla Gruppo Mascio Orzinuovi fino a qualche settimana fa.

Il futuro prossimo

Al momento, non ci sono conferme ufficiali né dichiarazioni da parte del club o dello stesso Sacchetti. Tuttavia, la presenza dell’ex CT azzurro accanto al Presidente Mascio in una trasferta così significativa potrebbe essere più di una semplice coincidenza.

I tifosi di Orzinuovi attendono con ansia sviluppi, consapevoli che l’arrivo di una figura come Sacchetti potrebbe rappresentare una svolta decisiva per il futuro del club.

