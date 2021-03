Diverse squadre interessate a Lauri Markkanen, i Chicago Bulls ascolteranno eventuali offerte

Qualcosa si muove anche in casa Chicago Bulls in vista della trade deadline: la franchigia dell’Illinois, abbastanza immobile sul mercato nell’ultimo periodo, potrebbe cedere Lauri Markkanen per la giusta offerta entro giovedì. Secondo Shams Charania, sarebbero numerose le squadre interessate al lungo finlandese, che non sarebbe incedibile per i Bulls: Chicago ascolterà le proposte e potrebbe accettarne una particolarmente interessante.

Markkanen è al suo quarto anno in NBA e, nonostante qualche infortunio, si è un po’ risollevato dopo la scorsa stagione molto deludente: 17.7 punti e 6.0 rimbalzi sono le sue medie. Il contratto del giocatore è in scadenza in estate, non avendo trovato l’accordo per il rinnovo nei mesi scorsi.

Milano. Laureato in Gestione del Lavoro e Comunicazione per le Organizzazioni all’Università Cattolica, ho fondato BasketUniverso nel 2011. Sì, tifo Orlando Magic e faccio di tutto per non nasconderlo.