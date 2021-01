Doc Rivers su quanto accaduto al Congresso: “Immaginate se i rivoltosi fossero stati neri…”

Nei mesi scorsi Doc Rivers, allora allenatore dei Los Angeles Clippers, era stato tra i più vocali del panorama NBA nel difendere i diritti umani della comunità afroamericana nell’ambito del Black Lives Matter. Ora che è coach dei Philadelphia 76ers, Rivers ha commentato, prima della partita di stanotte contro Washington, quanto accaduto al Congresso con altrettanta solennità e durezza.

“Ovviamente è tutto abbastanza disturbante” – ha dichiarato Rivers a ESPN – “Ma dimostra anche molto. Quando avete visto le proteste e l’insurrezione dell’estate scorsa, con la polizia, la Guardia Nazionale e l’esercito, e poi vedete quanto accaduto oggi e non è stato fatto niente… Di base dimostra che esiste in diversi modi un privilegio. Lo dirò, perché non penso che molte persone ne abbiano intenzione: potete immaginare cosa sarebbe successo, oggi, se ad irrompere nel Congresso fossero state tutti manifestanti neri? Secondo me questo scenario vale mille parole, e probabilmente dovremo tornare a farci i conti”.

