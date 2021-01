Assalto al Congresso, la NBA non si ferma: stanotte si giocherà

Tutto il mondo sta osservando con estrema attenzione quanto sta accadendo a Washington, dove un numeroso gruppo di sostenitori di Donald Trump ha preso d’assalto il Congresso dove si stava ufficializzando l’elezione di Joe Biden come nuovo Presidente USA.

La situazione si sta ancora sviluppando in queste ore, con alcuni manifestanti che alla fine sono riusciti ad entrare nella sala della riunione. Nonostante il caos, la NBA non cambierà la propria programmazione: le 11 gare di stanotte si giocheranno regolarmente, compresa quella degli Wizards che sono in trasferta a Philadelphia. La prossima partita casalinga di Washington non sarà prima di domenica.

After the rioting and attack on democracy in Washington today, there's been no formal discussion between the NBA and NBPA on postponing any of the league's 11 games tonight, sources tell ESPN. The Washington Wizards are set to play the 76ers in Philadelphia.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 6, 2021