I deliri di Enes Kanter: “Invito Trump alla mia prima partita WNBA, mi allenerà Dennis Rodman”

Era da diverse settimane che la situazione intorno a Enes Kanter Freedom e la WNBA si era tranquillizzata: l’ultimo episodio è la cacciata dell’ex giocatore NBA da una partita delle Indiana Fever dopo aver provocato e discusso a distanza con una giocatrice. Il turco, che negli anni ha preso cittadinanza americana aggiungendo il cognome “Freedom” anche all’anagrafe, si è fatto portavoce di una battaglia contro l’integrazione di atlete trans nello sport professionistico: un tema discusso ma che, almeno nel basket, non sussiste essendo pressoché inesistente un gruppo di giocatrici che hanno effettuato la transizione, sia in NCAA che nel professionismo.

I toni di Kanter sono come sempre molto coloriti e nel suo ultimo post X si è ufficialmente schierato con Donald Trump, dopo che più implicitamente le sue posizioni avevano indicato un elevato conservatorismo. Kanter ha scritto che inviterà il Presidente USA alla sua prima partita in WNBA, dopo che si sarà dichiarato eleggibile al Draft e sarà stato scelto nel 2027. “Le regole sono le regole” ha scritto l’ex NBA, adducendo al fatto che il regolamento WNBA non definisce chiaramente cosa sia una “donna”, lasciando spazio secondo lui a libere interpretazioni. La WNBA ha già dichiarato che la richiesta di eleggibilità di Enes Kanter è stata rifiutata.

Non solo, in quello che è difficile non chiamare un circo mediatico a questo punto, Kanter ha annunciato che Dennis Rodman avrebbe accettato di allenarlo in vista del suo debutto nella Lega femminile.

“Dopo una bella conversazione col Presidente Donald Trump, l’ho ufficialmente invitato alla mia prima partita WNBA nel 2027. Inoltre, l’Hall of Famer NBA Dennis Rodman ha accettato di allenarmi questa offseason e di prepararmi per la stagione WNBA. Non vedo l’ora di diventare la miglior giocatrice donna della storia della WNBA. Le regole sono regole!” ha scritto Kanter allegando un video in cui Trump, durante un comizio, cita il tema delle donne transgender e chiede di applaudire all’indirizzo di Freedom e Rodman, presenti in tribuna.