Donatas Motiejunas giocherà di nuovo in Eurolega

Donatas Motiejunas è pronto a far il suo ritorno nell’Europa “che conta”.

Secondo quanto riportato da Donatas Urbonas, il lungo 30enne sarebbe prossimo a firmare un accordo con il Monaco per la prossima stagione. Motiejunas ha trascorso gli ultimi due anni in Cina, dove ha giocato prima per gli Shanghai Sharks, e infine con gli Xinjiang Flying Tigers chiudendo la stagione con una doppia doppia di media da 21 punti e quasi 14 rimbalzi.

Il giocatore lituano torna a giocare in Eurolega a distanza di 10 anni dall’ultima volta.

Former NBA player Donatas Motiejunas is set for the EuroLeague return. The 30-year-old big man is heading to AS Monaco for a one-year deal, per sources. More on @BasketNews_com

— Donatas Urbonas (@Urbodo) August 17, 2021