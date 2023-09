Prova di forza della Slovenia: Tobey protagonista contro l’Australia

Slovenia – Australia 91-80

(28-18, 21-22, 17-22, 25-18)

La Slovenia rimane imbattuta e supera anche l’ostacolo Australia. Domenica il big match contro la Germania, che ha battuto oggi la Georgia, alle 13.10 per il primo posto nel Girone K.

L’equilibrio iniziale viene spezzato da Tobey: il lungo sloveno realizza 6 punti consecutivi e regala il primo allungo ai suoi sul risultato di 15-9. La risposta da parte dell’Australia arriva con Giddey, autore di 4 punti, ma Doncic riporta a +5 la Slovenia, capace di scappare sul 28-17 con ancora Tobey protagonista. Torna sul parquet Prepelic e la Slovenia si porta sul +14. Coach Sekulic chiama timeout per fermare il parziale di 2-7 chiuso da Mills: l’Australia scivola nuovamente sul -14, ma recupera prima dell’intervallo con Giddey e Mills fissando il punteggio sul 49-40.

Il risultato nel terzo quarto oscilla: la Slovenia prova la fuga sul +14 supportata dalle iniziative di Doncic. Un parziale di 2-9 iniziato da Kay riporta in partita l’Australia, incapace di scendere però sotto i 7 punti di svantaggio se non sul finire di quarto, con una giocata 2+1 di Giddey. Sul risultato di 66-62 è ancora Giddey a segnare, ma la reazione della Slovenia non si fa attendere: una solida difesa e le triple di Prepelic valgono il 15-2 di parziale. L’Australia riduce lo svantaggio nell’ultimo minuto, ma deve dire addio al Mondiale.

Tabellini

Slovenia: Doncic 20, Tobey 18+12r, Hrovat e Prepelic 10

Australia: Giddey 25, Mills 17, Exum 13

Foto: fiba.basketball