Usa in difficoltà: il Montenegro cede solo nel finale

USA – Montenegro 85-73

(19-18, 18-20, 24-17, 24-18)

Vincono gli Usa nonostante una prova di carattere da parte del Montenegro, capace di chiudere in vantaggio all’intervallo. Rimangono imbattuti gli americani, a punteggio pieno nel nuovo Girone J e affronteranno la Lituania domenica alle 14.40.

Partenza shock per gli Stati Uniti: la tripla di Vucevic e Perry guidano il Montenegro con un parziale di 4-11 in apertura di gara. La reazione degli USA non si fa attendere. Brunson e Hart impattano a quota 12: Vucevic sigla il +6, ma con 5 punti consecutivi Haliburton riporta in vantaggio gli USA. La partita rimane in equilibrio: l’allungo americano arriva a metà secondo quarto con Ingram e Kessler sul 30-25. Ivanovic realizza 4 punti consecutivi e con 50 secondi sul cronometro Simonovic e Perry regalano il vantaggio per 37-38 all’intervallo.

Parte forte il Montenegro dopo la pausa lunga: 5 punti consecutivi di Bridges valgono la partita sul 46-46. Edwards porta in vantaggio gli USA due volte e la tripla di Haliburton vale il +5. Il Montenegro prova a rientrare in partita con 5 punti della coppia Radovic-Ivanovic: sul risultato di 64-62 arrivano i punti dalla lunetta di Banchero e 5 punti consecutivi di Edwards. Negli ultimi 3 minuti di gioco il Montenegro alza bandiera bianca e gli Stati Uniti raggiungono la doppia cifra di vantaggio.

Tabellini

USA: Edwards 17, Reaves 12, Jackson Jr 11

Montenegro: Vucevic 18+15r, Perry 14

Foto: fiba.basketball