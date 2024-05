Doncic si carica in vista di gara-3 con OKC… ascoltando Roma-Bangkok di Baby K 😳😳

Questa notte Luka Doncic ha fatto faville nel successo dei Dallas Mavericks a Oklahoma City in casa dei Thunder con una prestazione da 29 punti e 10 rimbalzi, oltre che 7 assist. Per ricaricarsi dopo il successo e prepararsi a gara-3 in Texas, Doncic ha deciso di ascoltare su Apple Music Roma-Bangkok di Baby K e di renderlo noto al mondo intero postando una storia su Instagram:

Non fa strano a noi italiani perché è stata una hit nel nostro Paese, fa un po’ più strano che la ascolti un ragazzo nato e cresciuto a Lubiana e che in Italia ci è venuto solo per fare qualche torneo o amichevole. Probabilmente nel volo tra Roma e Bangkok, Baby K si è fermato in Slovenia per salutare Luka Doncic, altrimenti non troviamo altre spiegazioni plausibili.

Ricordiamo che la prossima partita dei Mavericks si giocherà a Dallas e la formazione del Texas ha tutta l’intenzione di tornare in Oklahoma sul risultato di 3 a 1, così da provare ad arrivare alle Finals della Western Conference dove potrebbe incontrare una tra Minnesota e Denver, con i Timberwolves in vantaggio 2 a 0 e con la possibilità di realizzare lo sweep sui campioni in carica.

