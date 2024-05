Glen “Big Baby” Davis è stato condannato a 3 anni e mezzo di carcere

Glen Davis, detto “Big Baby” per la sua stazza, è uno dei principali soggetti coinvolti nel maxi-caso di frode ai danni dell’assicurazione sanitaria NBA per gli ex giocatori, nonché l’ultimo ad essere condannato. L’ex giocatore di Celtics e Magic ha ricevuto nelle scorse ore una condanna a 40 mesi di prigione, ovvero 3 anni e mezzo, più altri 3 anni di libertà vigilata.

Sono state 22 le persone coinvolte in questo caso, con ben 18 giocatori finiti davanti al giudice. Terrence Williams, ex giocatore dei Nets considerata la mente dietro la truffa, ha ricevuto nei mesi scorsi una condanna a 10 anni di carcere. Will Bynum, altro giocatore coinvolto, è stato condannato ad 1 anno e mezzo.

“Quando ho perso il basket, ho perso me stesso. Vostro Onore, la prego di aiutarmi a ritrovare me stesso” ha detto Davis al giudice prima della sentenza. L’ex giocatore è stato un po’ meno formale una volta uscito dall’aula, scherzando sulla propria forma fisica in una live su Instagram: “Mettermi in galera è l’unico modo per fermarmi dal mangiare hamburger!”.