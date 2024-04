Donovan Clingan, uno dei migliori prospetti al prossimo Draft si unisce ai candidati per l’Italbasket

Finora, in ottica Italbasket, almeno da qualche mese a questa parte, si è parlato esclusivamente di due nomi: Donte DiVincenzo e Drew Eubanks. Nessuno dei due sembra però vicino ad acquisire il passaporto italiano ed è per ora improbabile che Gianmarco Pozzecco possa convocarli per il Preolimpico o le eventuali Olimpiadi di Parigi. Nelle ultime ore Riccardo Fois, scout azzurro e membro dello staff del Poz, ha però rivelato che un terzo nome potrebbe unirsi ai due precedenti per un posto da naturalizzato con l’Italia. Si tratta di Donovan Clingan, uno dei migliori prospetti del Draft 2024 (per la verità, non uno dei migliori Draft almeno sulla carta).

Clingan è al suo secondo anno di college a UConn e nei prossimi giorni disputerà le Final Four del Torneo NCAA. Classe 2004, Clingan è un centro di 218 centimetri che in questa stagione sta mantenendo 12.9 punti e 7.5 rimbalzi di media in circa 22′ di utilizzo con gli Huskies. Se dovesse dichiararsi eleggibile al Draft, gli ultimi tabelloni lo danno in Top 5, alcuni addirittura in Top 3.

Il ragazzo ha origini italiane da parte di madre, Stacey Porrini, purtroppo deceduta a causa di un cancro nel 2018.

“Siamo in contatto, con lui come con tutti. Ma le nostre regole sono ferree e bisogna vedere i documenti per capire se ci sia possibilità. I tempi burocratici sono biblici e lui andrà nella NBA” ha dichiarato Fois a Tuttosport. Insomma, il rischio è che Donovan Clingan diventi un altro nome sul quale scrivere articoli ed ipotesi, senza però che si concretizzi poi il suo passaggio in azzurro.