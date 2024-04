Italbasket: importanti aggiornamenti su Eubanks, DiVincenzo e Gallinari

Si allontana la possibilità di vedere Donte DiVincenzo e Drew Eubanks con la maglia dell’Italbasket.

I due giocatori NBA sono i nomi più caldi per il ruolo di “naturalizzato” azzurro nel prossimo PreOlimpico e poi eventualmente alle Olimpiadi di Parigi 2024. Per entrambi però la possibilità di vestire l’azzurro si starebbe allontanando, come riportato da La Prealpina.

DiVincenzo, infatti, non è un nome che entusiasma la FIP che teme un nuovo “caso Banchero”. L’interesse del tiratore dei New York Knicks per la causa italiana non convince il presidente federale Petrucci, visto che sarebbe maturato solamente dopo l’esclusione dalla lista preliminare di Team USA per i Giochi. Di sicuro, però, le ultime prestazioni dell’ex Bucks stanno infiammando la fantasia dei tifosi azzurri.

Eubanks è la possibilità più concreta e gioca in un ruolo storicamente scoperto per l’Italia, quello del centro. Il diretto interessato ha dichiarato di voler andare le Olimpiadi, anche se dalle sue parole traspare più interesse per la manifestazione che per la maglia con cui dovrebbe giocarla. In realtà, però, anche lui si allontana per motivi burocratici. Improbabile, sostiene il quotidiano lombardo, che si riesca a naturalizzare il lungo dei Phoenix Suns entro la fine del mese, quando bisognerà consegnare la long list alla FIBA.

Buone notizie da Danilo Gallinari. Il Gallo, dopo essere stato paparazzato a bordo campo con Gigi Datome, ha avuto un incontro più formale con l’ex capitano e il general manager Salvatore Trainotti, in missione negli Stati Uniti. Dal meeting sarebbe emersa la disponibilità di Gallinari a tornare in Nazionale per una last dance questa estate, dopo il brutto infortunio del 2022.