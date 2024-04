Rudy Fernandez ha annunciato che si ritirerà al termine della stagione

La carriera di una leggenda del basket europeo sta per giungere al termine: in conferenza stampa oggi, Rudy Fernandez ha annunciato che questa sarà la sua ultima stagione da giocatore. Lo spagnolo, capitano del Real Madrid, chiuderà l’anno con i Blancos per poi, spera, disputare le Olimpiadi di Parigi con la sua Nazionale. Prima ovviamente la Spagna si dovrà qualificare ai Giochi vincendo il Preolimpico di Valencia in cui è sicuramente favorita.

“Sta arrivando la fine, è il momento di iniziare a pensare ad altre cose oltre al basket. Voglio godermi gli ultimi mesi. Il ritiro è una parola difficile e con grande impatto quando la senti, ma il mio obiettivo è giocare un’altra Olimpiade” ha dichiarato Fernandez.

Oggi è anche il compleanno di Rudy Fernandez, che compie 39 anni. Nella sua carriera ha giocato anche qualche anno in NBA, tra Portland e Denver tra il 2008 e il 2012: poi il ritorno al Real di cui è un punto fermo da 12 anni. Con la camiseta blanca, Rudy ha vinto per 3 volte l’EuroLega, per 6 volte la Liga, per 7 volte la Copa del Rey e per 9 volte la Supercoppa Spagnola. Trofei che si vanno a sommare a quelli vinti da giovanissimo con la Joventut Badalona: una FIBA EuroCup e una ULEB EuroCup, entrambe da MVP delle finali. Fernandez è stato anche MVP di Liga nel 2018 ed è stato inserito 2 volte nel primo quintetto All-EuroLeague (una nel secondo).

Con la maglia della Spagna invece Fernandez ha vinto 2 Mondiali e 4 volte EuroBasket, l’ultima nel 2022.