Donovan Mitchell via dai Jazz? Joe Ingles felicissimo di questa scelta 😂

Per anni, Donovan Mitchell e Joe Ingles sono stati due dei più importanti giocatori degli Utah Jazz. Tuttavia, i Jazz sentivano che il loro nucleo guidato da Mitchell e Rudy Gobert aveva già raggiunto il suo massimo e alla fine li hanno ceduti rispettivamente ai Cleveland Cavaliers e ai Minnesota Timberwolves.

In effetti, nessuno potrebbe essere più felice che i Jazz abbiano deciso di scambiare Donovan Mitchell di Joe Ingles.

Parlando con i giornalisti dopo la vittoria per 111 a 107 dei Milwaukee Bucks sui New York Knicks, Ingles ha scherzato affermando di essere grato che Spida stia ora giocando per i Cavs perché non lo supererà come leader di tutti i tempi della franchigia dei Jazz per triple realizzate.

“È ancora secondo per triple realizzate nella storia degli Utah Jazz, quindi sono contento che sia stato scambiato”, ha detto Ingles a Brian Mahoney di The Associated Press.

Ovviamente, aiuta Joe Ingles il fatto di aver giocato tre stagioni intere in più per i Jazz rispetto a Donovan Mitchell, quindi il cecchino australiano ha avuto un vantaggio su di lui nella classifica dei canestri realizzati dalla lunga distanza di tutti i tempi degli Utah Jazz. In otto stagioni con i Jazz, Ingles ha realizzato 1.071 triple, 113 in più rispetto a Mitchell (958) in 245 partite in meno.

È un vero peccato che il periodo di Ingles nello Utah si sia concluso in circostanze sfortunate, con l’ala di 35 anni che ha subito una rottura del tendine crociato anteriore sinistro. I Jazz lo hanno poi scambiato per Nickeil Alexander-Walker e Juancho Hernangomez nella trade a tre squadre che ha portato CJ McCollum ai New Orleans Pelicans.

