Facundo Campazzo ha detto di non avere intenzione di lasciare la Stella Rossa

Facundo Campazzo protesta, fa tanto rumore contro la decisione dell’EuroLega di bloccare il mercato della Stella Rossa, ma promette anche che non lascerà il club per questo. Arrivato con un faraonico contratto da 1.8 milioni di euro in questa stagione (quindi per circa 6 mesi), l’argentino non ha mai esordito in EuroLega per colpa del blocco imposto dalla competizione per alcuni problemi contabili.

Nelle scorse ore, incassato il sostegno dei compagni, dell’Argentina e perfino di Dejan Bodiroga, presidente di EuroLega (che però non ha voce in capitolo in queste decisioni), Campazzo ha twittato: “Rimarrò alla Stella Rossa! Rimarrò con questo club, coi miei compagni, coi nostri tifosi e con questa città. Andiamo insieme verso nuove vittorie. Avanti, Stella Rossa!”.

I am staying at Crvena zvezda! I am staying with the club, with my teammates, with our fans and with this city. Let’s go together with new victories. Napred Crvena zvezda! — Facu Campazzo (@facucampazzo) January 10, 2023

Campazzo conosceva la sentenza dell’EuroLega fin da prima di firmare con la Stella Rossa, ma ha accettato la ricca offerta nonostante questo. L’argentino ha un contratto anche per la prossima stagione, a circa 2.5 milioni di euro, ma con una clausola unilaterale per diventare free agent pagando solo 50.000 euro.