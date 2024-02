Donte DiVincenzo fa sognare l’Italia: “Mi piacerebbe giocare con gli Azzurri”

Donte DiVincenzo è da anni un giocatore di rotazione in NBA ed ha chiare origini italiane: a più riprese si è parlato di una sua possibile convocazione in Nazionale, qualora prendesse il passaporto, anche se negli anni la Federazione si è concentrata su altri nomi, Paolo Banchero in primis. In un’intervista al New York Post però DiVincenzo, guardia dei Knicks, ha dichiarato che adorerebbe indossare la maglia Azzurra, pur andandoci coi piedi di piombo.

“Idealmente, adorerei giocare per l’Italia. Dal punto di vista pratico, non so se questo sarà possibile. Ma se tutto dovesse andare per il meglio, mi piacerebbe molto” ha detto DiVincenzo, aggiungendo che la burocrazia per prendere il passaporto italiano è quasi terminata.

Se dovesse riuscirci in tempi stretti, in teoria Donte DiVincenzo sarebbe convocabile da Gianmarco Pozzecco per il Pre-Olimpico della prossima estate ed eventualmente per le Olimpiadi di Parigi. “Ci sono un po’ di pratiche ancora da sbrigare, ma ho già detto alla mia famiglia e al mio agente che vorrei rappresentare una Nazione. Spero di avere presto tutti i documenti per poter scendere in campo” ha aggiungo il giocatore di New York.

DiVincenzo in questa stagione, la sua prima coi Knicks, sta segnando 13.6 punti di media ed è particolarmente “caldo” nell’ultimo periodo: sono 25.2 i punti di media segnati a febbraio in 6 partite.