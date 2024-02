Ricky Rubio torna anche in Nazionale: è tra i convocati della Spagna per la finestra FIBA

Tra meno di 10 giorni, la Spagna tornerà in campo per la prima volta dalla delusione al Mondiale dello scorso settembre, dove la Roja era stata eliminata clamorosamente al secondo turno da Lettonia e Canada. Tra i convocati scelti da Sergio Scariolo la grande novità è il ritorno di Ricky Rubio, che settimana scorsa aveva firmato col Barcellona dopo alcuni mesi di inattività a causa di problemi di depressione.

Rubio aveva dato forfait proprio pochi giorni prima del Mondiale, annunciando che avrebbe preso una pausa dal basket a tempo indeterminato. La point guard spagnola, che nel frattempo si è ritirata dalla NBA, è arruolabile per l’EuroLega ma ad oggi deve ancora fare il proprio esordio.

Questa finestra FIBA, in cui la Spagna affronterà Lettonia e Belgio nelle Qualificazioni per EuroBasket 2025, non risente della concomitanza del turno di EuroLega quindi saranno a disposizione anche i big della Nazionale iberica: anche Juancho Hernangomez e Rudy Fernandez sono infatti tra i convocati.