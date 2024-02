La Reyer Venezia ha chiuso il girone d’andata al 1° posto in Serie A, a pari punti con la Germani Brescia ma si è posizionata davanti in classifica perché ha vinto lo scontro diretto. Ecco che quindi Venezia non può che essere tra le favorite per la vittoria delle Final Eight di Coppa Italia 2024.

I veneti non hanno vissuto un gennaio felicissimo, anche se nell’ultimo turno hanno demolito quella che sarà la loro prima avversaria in questa competizione di metà stagione, ovvero l’Estra Pistoia. L’Umana Reyer ha tutte le carte in regole per fare il colpaccio, un po’ com’è successo nel 2020, poco prima che tutto si fermasse a causa della pandemia di Covid-19.

Ecco quindi 3 motivi per cui Venezia potrebbe vincere la Coppa Italia 2024.

L’imprevedibilità di squadra

Per definizione i lagunari sono una squadra che può sorprendere chiunque, vedasi le Final Eight di Coppa Italia del 2020 a cui facevamo riferimento sopra e i 2 Scudetti vinti negli anni di Walter De Raffaele. Quest’anno gli orogranata hanno dimostrato di poter vincere contro chiunque e di poter avere diverse frecce nella loro faretra, senza sapere mai quale scaglieranno in quella determinata gara. Hanno sì dei punti fermi, ma non è da escludere che in un gara sia Marco Spissu a essere il go to guy e in quella dopo Kyle Wiltjer oppure il neo arrivato Max Heidegger, che ha avuto un impatto significativo nei primi 5 match in cui è stato in campo. È davvero difficile preparare una sfida contro l’Umana Reyer perché non sai mai chi potrà essere l’uomo che cavalcheranno nel tentativo di vincere il match.

La continuità degli italiani

Venezia è una delle squadre che ha cambiato meno nel reparto italiani, con Marco Spissu e Amedeo Tessitori (che ha rinnovato per diversi anni) come punte di diamante. Poi c’è capitan Andrea De Nicolao, che è in Laguna dal 2017, e Davide Casarin che è tornato a casa dopo un po’ di anni in giro per il Veneto tra Treviso e Verona a fare esperienza. Infine ci sono gli italiani passaportati Jeff Brooks, che ha una grandissima esperienza di EuroLega alle spalle e che è a Venezia da un paio di annate, e Giga Janelidze. L’ex Milano e Cantù è un giocatore che non ha mediamente delle cifre folli ma sa come si vincono le partite e i trofei con le giocate giuste al momento giusto.

Rayjon Tucker

Inutile dire che il nativo di Charlotte in North Carolina è l’americano che ha maggiormente impressionato in questa prima metà di stagione e spiccioli tra tutti i rookie della Serie A. In primis perché non aveva mai giocato in Europa, solo NBA, G-League e nel 2022-2023 era stato in Australia ai Melbourne United, in un campionato che tende come impostazione e stile di gioco a quello americano. E poi perché non era conosciutissimo al pubblico degli appassionati, anche se gli scout internazionali ci dicono che moltissimi team di EuroCup e alcuni di EuroLega l’avevano attenzionato, soprattutto quelli più inclini a lanciare nuovi giocatori come il Baskonia. Tucker potrebbe essere la fiammella in grande di accendere il fuoco Reyer Venezia, nonché il trascinatore dei veneti verso la vittoria delle Final Eight di Coppa Italia.

