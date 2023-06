Draymond Green e Kevin Durant potrebbero tornare a giocare insieme dopo il grande litigio?

Ora siamo entrati ufficialmente nell’offseason NBA in modo così naturale, tutti i tipi di rumors saranno in giro nei prossimi mesi. L’ex campione NBA diventato analista di ESPN, Kendrick Perkins, sta facendo la sua parte per alimentare il treno dell’hype quest’estate. Nel suo recente elenco di previsioni estive, ha lanciato la possibilità di una riunione tra gli ex compagni di squadra ai Golden State Warriors, Draymond Green e Kevin Durant.

Tuttavia, KD non lascerà presto i Phoenix Suns, dato che è stato con la squadra solo per metà stagione. Green, d’altra parte, potrebbe scegliere di entrare nella free agency NBA in questa offseason, con il suo attuale accordo con gli Warriors che detiene una player option per la prossima stagione. Nella sua mente, Perkins crede che Draymond alla fine deciderà di abbandonare la nave e portare i suoi talenti a Phoenix:

.@KendrickPerkins is predicting some BIG moves this summer 👀 (via NBA Today) pic.twitter.com/1rrctlfIMy — NBA on ESPN (@ESPNNBA) June 14, 2023

L’idea che Draymond Green lasci gli Warriors quest’estate non è una novità, ma un potenziale trasferimento ai Suns per ricongiungersi con Kevin Durant è davvero degno di nota.

Per essere chiari, però, non sembra che Kendrick Perkins stia citando una fonte specifica e questa sembra essere nient’altro che un’audace previsione dalla sua fine. Tuttavia, non è come se Big Perk stesse tirando fuori questa idea dal nulla, quindi forse questa previsione potrebbe avere del vero.

