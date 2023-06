NIKOLA JOKIC prima di diventare NIKOLA JOKIC

La sera in cui Nikola Jokic è stato scelto al Draft dai Denver Nuggets era a casa, in Serbia, e dormiva profondamente. Suo fratello maggiore, Nemanja, chiamò da New York per dare la notizia mentre stappava una bottiglia di champagne. Nikola rispose con un filo di voce, mezzo addormentato, assolutamente infastidito per essere stato svegliato. Nemanja gridò nel ricevitore: “Sei stato scelto per giocare in NBA! Come fai a dormire adesso?”.

Il tutto accadeva mentre ESPN trasmetteva una pubblicità di Taco Bell. Insomma, i presupposti non facevano immaginare che quel giorno sarebbe stato nominato per la prima volta il centro più forte, almeno numericamente parlando, della storia dell’NBA moderna.

Nessuno in quel momento si sarebbe mai e poi mai immaginato che Nikola Jokic sarebbe diventato quello che conosciamo oggi, 2 volte MVP della regular season e ora anche campione NBA con i Denver Nuggets ed MVP delle Finals. Nemmeno Nikola Jokic stesso.

