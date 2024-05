Rudy Gobert ha vinto il Defensive Player of the Year 2023-24

Il derby francese per il premio di Defensive Player of the Year della stagione 2023-24 è stato vinto da Rudy Gobert. Il centro dei Minnesota Timberwolves, attualmente impegnato nelle Semifinali di Conference contro Denver, ha messo in bacheca il proprio 4° Difensore dell’Anno in carriera, piazzandosi davanti al connazionale Victor Wembanyama.

Gobert ha chiuso la stagione al terzo posto in classifica con Minnesota, mantenendo 14.0 punti, 12.9 rimbalzi, 2.1 stoppate e 0.7 recuperi a partita. I dati di stoppate e recuperi sono inferiori a quelli di Wemby, ma nella scelta ha sicuramente pesato l’impatto che Gobert ha sulla difesa di tutta la sua squadra. I Timberwolves hanno infatti terminato la stagione regolare al primo posto per Defensive Rating (109.0 punti di media concessi ogni 100 possessi). Quando era in campo il francese, questo dato si abbassava a 104.4 punti concessi.

Rudy Gobert è così diventato il terzo giocatore della storia NBA a vincere per 4 volte il Difensore dell’Anno, dopo Dikembe Mutombo e Ben Wallace.

Nelle votazioni la sfida con Wembanyama non è neanche stata troppo equilibrata: il fenomeno degli Spurs, che poche ore prima aveva vinto il Rookie of the Year, ha infatti ottenuto 245 punti contro i 433 di Gobert. Terzo Bam Adebayo con 91, mentre ha fatto sorridere diversi appassionati il fatto che anche Domantas Sabonis sia tra i giocatori che hanno ricevuto una preferenza (anche se solo per il terzo posto). Qui tutti i dati delle votazioni.