Il Panathinaikos fa valere il FATTORE OAKA e raggiunge le Final Four di EuroLega: KO un Maccabi stoico

Il Panathinaikos è riuscito a vincere una combattutissima gara-5 con il Maccabi Tel-Aviv, decisa solo nel quarto periodo grazie a un parziale iniziale di 13 a 5. Infatti fino al 30′ abbiamo avuto una gara equilibratissima, con gli israeliani che hanno venduto carissima la pelle, con la coppia Lorenzo Brown-Josh Nebo a guidarli.

Per i Greens l’MVP è stato senza dubbio Kendrick Nunn, autore di un secondo tempo davvero di livello mondiale. Alla fine l’ex giocatore dei Miami Heat ha chiuso con 26 punti a referto. Finisce così il sogno del Maccabi Tel-Aviv, che era partito con tutti gli sfavori dei pronostico in questa serie ma è riuscito comunque a dare del filo da torcere a una delle 3 migliori formazioni d’Europa e che ha come obiettivo quello di vincere proprio l’EuroLega. Alla fine il Panathinaikos è riuscito a imporsi sul Maccabi Tel-Aviv con il punteggio finale di 81 a 72.

Panathinaikos: Nunn 26, Sloukas 15, Hernangomez 11, Papapetrou 10.

Maccabi: Brown 19, Nebo 14, DiBartolomeo e Blatt 9.

QUI trovi le stats complete del match.

