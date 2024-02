Draymond Green non ha intenzione di cambiare il suo modo di giocare, nonostante le sospensioni

Quando si pensa al giocatore che si mette più nei guai in NBA in termini di giocate sporche, tutti pensano allo stesso: Draymond Green dei Golden State Warriors.

All’inizio di questa stagione, Green ha dovuto scontare una sospensione a tempo indeterminato a causa di una di queste giocate sporche e ha lasciato gli Warriors da soli per molto tempo. Quello è stato probabilmente il peggiore dei suoi momenti negativi e ovviamente non vuole essere sospeso e saltare altra gare. Molti pensavano che dopo quell’incidente avrebbe cambiato il suo modo di giocare per evitare altri casi del genere ma non sarà così.

Sabato è stato chiesto a Draymond Green se stesse cambiando l’approccio al gioco. Gli Warriors e il resto dell’NBA sono in pausa per l’All-Star Weekend e a Green è stato chiesto quale fosse il suo approccio durante la trasmissione di TNT. Nonostante i problemi che ha avuto, Green non sta cambiando nulla per quanto riguarda il suo approccio.

“Non cambio affatto il mio approccio al gioco perché il mio approccio mi ha permesso di avere il successo che ho avuto”, ha detto Green. “A volte bisogna prendere il buono e il cattivo, e non sono io a chiedere agli altri di prendere il mio cattivo. A volte devo essere in grado di convivere anche con il male, perché per capire cosa mi ha spinto, penso che per me, numero uno, non ho iniziato a fare terapia, come se fosse una cosa del tipo ‘oh, ha appena iniziato a fare terapia’. Faccio terapia da anni, una volta capito quanto fosse utile per me. E quindi era tutta una narrazione del tipo ‘oh, sta andando in terapia ed è cambiato’. Invece no, quello che ho fatto è stato avere la possibilità di sedermi. Ho avuto la possibilità di identificare le cose che voglio cambiare, il che è fantastico. Ho avuto la possibilità di avere grandi conversazioni con Adam Silver e tutti gli altri membri dell’ufficio della lega“.

Draymond: "I don't change how I approach the game at all, because how I've approached the game has allowed me to have the success that I've had." pic.twitter.com/HN92qj3M0W

— Oh no he didn't (@ohnohedidnt24) February 17, 2024