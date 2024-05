Spagna, LUNGHISSIMO rinnovo per coach Sergio Scariolo

Sergio Scariolo allenerà la Spagna ancora a lungo. L’ex allenatore della Virtus Bologna guiderà la Roja fino al 2028.

La notizia era nell’aria da mesi ma la federazione spagnola ha atteso le elezioni presidenziali per annunciarla. La presidentessa uscente Elisa Aguilar ha ottenuto, come previsto, la riconferma e la prima azione del nuovo mandato è stata proprio la conferma di Scariolo. Prolungamento di contratto fino al 2028 anche per Miguel Martinez, allenatore della nazionale senior femminile.

Don Sergio ha guidato la Spagna dal 2009 al 2012 ed è tornato sulla panchina iberica nel 2015. Nel suo palmares ci sono quattro Europei, un Mondiale e due medaglie olimpiche (argento a Londra 2012 e bronzo a Rio 2016). Nel suo palmares il titolo NBA del 2019 da assistant coach dei Toronto Raptors due campionati spagnoli con Real Madrid e Malaga, squadra con la quale ha ottenuto anche la Copa del Rey, vinta pure con il Baskonia. In Italia lo Scudetto con Pesaro, due Supercoppe e l’EuroCup 2022 con la Virtus, da cui si è malamente separato a inizio stagione.

Adesso il Preolimpico di Valencia con l’obiettivo di andare a Parigi, poi gli Europei 2025, i Mondiali 2027 e anche la possibilità di un’altra Olimpiade, quella di Los Angeles 2028. In estate prevista anche un’amichevole con l’Italia.