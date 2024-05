Olimpia Milano – Quinn Ellis, a Trento sono sicuri che NON si farà

Quinn Ellis all’Olimpia Milano? Secondo le notizie che arrivano da Trento sarebbero tutte congetture senza fondamento.

Il classe 2003 britannico ma di formazione italiana ha attirato molto interesse su di sé, disputando una buonissima stagione in Italia e in EuroCup. Dopo l’arrivo a Capo d’Orlando, l’acquisizione da parte di Trento e l’anno in prestito a Casale Monferrato, Ellis ha mostrato di poter stare anche a livelli più alti. Si è proposto per il Draft NBA, probabilmente andrà in Summer League e di sicuro rappresenta un ottimo investimento per il futuro.

Trento, però, non vuole privarsene, forte dei due anni di contratto residui. Il Corriere del Trentino etichetta la presunta trattativa come “costruzione di fantasia” ed “esercizio di immaginazione”. Diversi media più vicini all’Olimpia, invece, parlando di affare già ben avviato. In ogni caso sembra che nel contratto di Ellis non ci sia alcuna clausola rescissoria, perciò chiunque lo voglia dovrà sedersi a tavolino con l’Aquila e presentare anche una bella offerta economica per iniziare la discussione. Prima però ci sono i playoff con il confronto proprio fra Trento e Milano.