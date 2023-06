Draymond Green prenderà a pugni Chris Paul? Le scommesse sono aperte (per davvero)

I Golden State Warriors hanno messo in piedi una trade che farà parlando, avendo mandato Jordan Poole agli Washington Wizards per Chris Paul. Dopo lo scambio, i bookmaker americani stanno già lanciando scommesse pungenti per Draymond Green con il suo nuovo compagno di squadra Chris Paul.

Sul sito di Bovada, le quote sono +5000 per la scommessa “Draymond Green sarà multato per aver preso a pugni Chris Paul in faccia prima della prima partita della stagione 2023/2024?” Questa è proprio la scommessa, e sarebbe molto prudente evitarla fin d’ora.

La probabilità che Green prenda a pugni Chris Paul è molto bassa, dato quanto sia irrispettoso l’atto in sé, ma non vi è alcuna garanzia che Draymond Green e Chris Paul diventino compagni di squadra per la stagione 2023/2024.

Green è attualmente un free agent senza restrizioni e non c’è dubbio che prenderà in considerazione offerte da altre squadre. Ci sono stati molti collegamenti di lui con i Los Angeles, Lakers data la sua amicizia con LeBron James, e sono circolate voci anche su di lui e sui Dallas Mavericks.

Alla fine, Draymond Green molto probabilmente tornerà dagli Warriors dopo aver visto Jordan Poole essere spedito via. Scsmbiare Poole indica che gli Warriors hanno scelto Green rispetto alla guardia scontenta e vogliono riavere Green per un altro campionato con Chris Paul ora al suo fianco. Sperando che non gli tiri un pugno.

