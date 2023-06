Chris Paul sta per diventare un membro dei Golden State Warriors dopo il suo brevissimo passaggio agli Washington Wizards. Paul è coinvolto in uno scambio che porterà Jordan Poole nella capitale americana e questa ora sembra la destinazione finale per Paul dopo una settimana tumultuosa per lui, riferisce Chris Haynes di Bleacher Report.

“Golden State non rinuncerà a Chris Paul e non vede l’ora di collaborare con la stella per provare a vincere un campionato”.

Golden State will not waive Chris Paul and is looking forward to partnering with the star to make a championship run, league sources tell @NBAonTNT, @BleacherReport. — Chris Haynes (@ChrisBHaynes) June 22, 2023

Dopo anni di battaglie contro gli Warriors di Stephen Curry, Klay Thompson e Draymond Green, Chris Paul sarà ora compagno di squadra di tutti loro e cercherà di vincere il suo tanto ambito primo anello delle Finals NBA. Potrebbe non avere l’opportunità di essere compagno di squadra di Green nel caso in cui l’ala degli Warriors decidesse di firmare altrove in free agency NBA, ma la trade di Jordan Poole suggerisce che gli Warriors stanno cercando di tenere a roster Green.

L’alterco fisico tra Green e Poole che ha portato Poole a essere fatto fuori ha chiaramente avuto un ruolo in alcuni conflitti negli spogliatoi nella stagione 2022-2023. Con Poole out, gli Warriors sperano di tornare alla normalità.

