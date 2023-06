Ale Gentile lascia Udine con un po’ di rammarico: “Non ero più nei piani”

Alessandro Gentile ha annunciato tramite Instagram che non vestirà la casacca dell’Old Wild West APU Udine la prossima stagione perché la nuova gestione ha deciso di puntare su altri giocatori. Ecco il messaggio pubblicato dall’ex capitano dell’Olimpia Milano sul suo profilo Instagram:

“Cari amici di Udine, mi sarebbe piaciuto molto continuare questo percorso e cercare di raggiungere insieme il traguardo che ci eravamo prefissati la scorsa stagione. Con grande rammarico prendo atto del fatto che la nuova gestione ha deciso di percorrere strade che non prevedono il mio coinvolgimento nel nuovo progetto. Nel rinnovarvi i miei ringraziamenti più sinceri per l’affetto e il supporto dimostrato durante tutta la stagione passata e nei giorni successivi, vi auguro di potervi togliere grandi soddisfazioni in futuro.. un abbraccio Ale”.

Non sappiamo se questo sia legato alle scelta di Udine di puntare su Adriano Vertemati come coach. Ricordiamo che Gentile aveva scelto di sposare la causa Varese per Vertemati, poi qualcosa si era rotto tra i due e forse questa ha portato a queste decisione. Anche se, ripetiamo, le nostre solo supposizioni.

Quello che sappiamo è che Ale Gentile non giocherà a Udine il prossimo anno e che ora è free agent, voglioso di trovare una nuova casa, che potrebbe essere vecchia se si concretizzasse l’idea Brindisi.

