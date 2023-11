Draymond Green quanti milioni ha buttato via in multe nel corso della sua carriera?

Draymond Green dei Golden State Warriors ha accumulato un’ingente collezione di multe nel corso dei suoi 11 anni di attività nell’NBA, con una cifra stimata superiore a 2.231.780 dollari.

Secondo quanto riportato da spotrac, l’ala forte dei Golden State Warriors, la cui ultima punizione è arrivata dopo aver tentato di strozzare Rudy Gobert, ha superato il milione e mezzo di dollari di multe totali in carriera.

Il valore stimato di queste multe non include la volta in cui Draymond Green Green ha dato un pugno a Jordan Poole nell’allenamento della squadra dei Golden State Warriors nel novembre 2022. Tenendo conto di ciò, è probabile che l’ala abbia un conto ancora più salato a livello di multe.

Il giocatore tornerà in campo dopo aver scontato una punizione di 5 partite, che sarà per la partita Sacramento Kings – Golden State Warriors nell’In-Season Tournament del 29 novembre.

La speranza per lui, per gli Warriors e per il suo portafoglio è che questa sia l’ultima multa per un’azione folle durante una partita o un allenamento perché siamo tutti – specialmente l’NBA – un po’ stanchi di questi comportamenti antisportivi che vanno contro lo spirito dello sport che tanto amiamo.

