Gallinari fa il suo, ma Washington no e perde contro Dallas

Danilo Gallinari ha raggiunto la doppia cifra di punti nella sconfitta degli Washington Wizards alla Capital One Arena contro i Dallas Mavericks. L’italiano ha giocato 18 minuti e ha messo a referto 10 punti e 6 rimbalzi, frutto di un 3 su 4 da due. Ha segnato anche 4 liberi su 4 tentati, confermando le sue ottime percentuali a cronometro fermo.

Tutto sommato Gallinari può ritenersi soddisfatto di quanto fatto contro i Dallas Mavericks di Luka Doncic, Tim Hardaway Jr. e senza Kyrie Irving, ma gli Washington Wizards no perché hanno perso ancora e ora sono a 2 vittorie in 11 gare in questa stagione. Certo non è il record con cui il Gallo avrebbe voluto iniziare questa stagione, dopo un anno di inattività a vedere compagni e avversari fare canestro. Ma, in tutto onestà, non ci aspettavamo qualcosa di molto diverso.

Il miglior marcatore dei capitolini è stato Kyle Kuzma con 22 punti, mentre il migliore in generale è stato Tim Hardaway Jr. con 31. L’americano ha fatto anche meglio di Doncic che si è fermato a quota 26 ma ha flirtato con la tripla doppia perché ha messo lì anche 10 assist e 7 rimbalzi. Stiamo a vedere se Gallinari e gli Wizards riusciranno a migliorare il proprio score da qui a Natale.

