La miglior EA7 Milano della stagione ANNICHILISCE l’Efes

Olimpia EA7 Milano – Anadolu Efes Istanbul 92-76

(19-18; 24-21; 20-22; 29-15)

Grandissima vittoria dell’Olimpia EA7 Milano contro i turchi dell’Anadolu Efes Istanbul con una super prestazione di squadra poiché 5 giocatori hanno raggiunto la doppia cifra in questa sfida, con Shavon Shields che ne ha messi 18 e Nicolò Melli ha chiuso in doppia doppia con 13 punti e 10 rimbalzi.

Il match è stato di per sé equilibrato fino al 30‘ perché all’ultimo intervallo obbligatorio della contesa solo un contropiede magistralmente gestito da Melli, Tonut e Shields ha perso ai meneghini di chiudere sopra di 2 punti, 63 a 61. A decidere la sfida ci hanno pensato gli ultimi 10 minuti delle Scarpette Rosse, veramente straordinari! Benissimo davvero tutti i biancorossi, sia in attacco sia in difesa e il 29 a 15 come parziale del periodo spiega precisamente come sono andate le cose. Alla fine l’Olimpia EA7 Milano ha saputo imporsi 92 a 76 sull’Efes.

Olimpia Milano: Lo 11, Poythress 6, Bortolani 0, Tonut 8, Melli 13+10r, Ricci 0, Flaccadori 0, Hall 15, Shields 18, Mirotic 14, Hines 2, Voigtmann 5. All. Ettore Messina.

Efes Istanbul: Larkin 13, Beaubois 5, Gazi NE, Clyburn 18, Thompson 17, Yildizli NE, Hollatz NE, Osmani 2, Yilmaz 0, Willis 8, Zizic 5, Jones 8. All. Erdem Can.

QUI trovi le statistiche complete del match.

